Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

Механизмы по противодействию консолидации сельскохозяйственных земель в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений, считает старший юрист DLA Piper Украина Олег Мильченко.

"Законопроектом предусмотрено ограничение на общую площадь сельскохозяйственных земель в собственности одного лица – не более 10 тыс. га. При этом не вполне ясно, как будет происходить контроль соблюдения этого ограничения (предполагается, что порядок такого контроля будет разработан Кабинетом министров). Механизмы для противодействия консолидации земель крупными землевладельцами требуют конкретизации во избежание злоупотреблений", - сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Мильченко, отдельно стоит отметить особый статус банков как участников рынка земли. Во-первых, банки будут иметь право приобретать земли сельхозназначения в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога (с обязательством продать их в течение двух лет). Во-вторых, банки получат право одновременно владеть более чем 10 тыс. га.

"Таким образом, банки, обращая взыскание на землю по непогашенным кредитам, могут маскировать реальную куплю-продажу земли, концентрируя таким образом значительные площади сельхозземель в собственности и влияя на баланс спроса и предложения", - поясняет юрист.

Негативным фактором Мильченко считает и сохранение нормы Земельного кодекса о том, что ипотекодержателями земельных участков сельхозназначения могут являться только банки. "Сохранение такого ограничения может сдерживать развитие финансирования аграрной отрасли Украины", - сказал он

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако таки участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, необходимость подтверждение законности источника происхождения средств у потенциального покупателя, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценке.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли, только после проведения референдума. Однако, в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.

Законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.