"Укрспирт" планирует в январе увеличить реализацию спирта почти вдвое

Государственное предприятие "Укрспирт" намерено в январе 2020 года реализовать 440,6 тыс. дал спирта, против 255,17 тыс. дал за аналогичный период 2019 года и связывает это с результатами борьбы с производством контрафактного спирта.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а о борьбе с теневым оборотом спирта. Государство сосредоточило внимание на ликвидации схем производства контрафактного спирта, которые ранее существовали на заводах предприятия. Мы внимательно следим за себестоимостью спирта и правильной закупкой сырья. И если видим любые нарушения, то сразу меняем руководителей заводов. И это уже дает свои результаты", - цитируется в сообщении "Укрспирта" и.о. главы ГП Сергей Блескун.

По данным "Укрспирт", в январе 2020 года у госпредприятия будет работать 10 заводов, в аналогичном периоде прошлого года работали семь.

Кроме того, в ГП отметили, что в ноябре-декабре 2019 года были сменены руководители шести заводов, также на шестизаводах были установлены камеры видеонаблюдения с онлайн трансляцией.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества.

Как сообщалось, закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, поддержанный Верховной Радой 3 декабря, был подписан президентом Украины в конце декабря 2019 года.

Законопроект предоставляет возможность компаниям независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время для защиты отечественного товаропроизводителя предусматривается, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта, вводится на этот период обязательство сохранения рабочих мест на приватизированных предприятиях в размере 70% штата.