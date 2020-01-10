Экономика

12:11 10.01.2020

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании Коломойского на решение о снятии ареста с акций Сбербанка

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Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании Коломойского на решение о снятии ареста с акций Сбербанка

Северный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 19 декабря закрыл рассмотрение апелляционной жалобы компании "Санаторий "Энергетик", связанной с Игорем Коломойским, на снятие ареста с акций украинской "дочки" российского Сбербанка.

Соответствующее определение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению, Северный апелляционный хозсуд не увидел правовой связи между предметом спора и правами компании "Санаторий "Энергетик".

"Апеллянт - ООО "Санаторий" Энергетик" не является стороной указанного договора, и соответственно - не имеет и не может иметь каких-либо прав или законных интересов в отношении прав и обязанностей, которые возникли у участников спора", - поясняется в определении суда.

Апелляционная жалоба была подана на решение Хозяйственного суда города Киева от 10 октября 2019 года об удовлетворении иска Сбербанка России, согласно которому Райффайзен Банк Аваль, как депозитарное учреждение, обязано внести изменения в систему депозитарного учета информации об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева постановлением от 5 сентября 2018 года наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка, и запретил Райффайзен Банку Аваль осуществлять любые изменения прав на акции Сбербанка на счете в ценных бумагах.

Согласно документу, решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Вместе с тем, 14 сентября 2018 года Верховный Суд получил три апелляционные жалобы на решение Киевского апелляционного суда от 5 сентября 2018 года, которые отклонил решением от 29 января 2019 года, разрешив выполнить в Украине решения Гаагского арбитража.

Теги: #арест #сбербанк #суд #акции #коломойский
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