Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка пытаются в судебном порядке обжаловать решение НБУ о национализации

Хозяйственный суд Киева постановлением от 2 января открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-миноритарного акционера ПриватБанка (Киев) Александра Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка, сообщает Finbalance.

Согласно сообщению, аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Согласно материалам суда, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).