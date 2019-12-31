Экономика

10:30 31.12.2019

Министр Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно

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Министр Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно

Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно, заявляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщает правительственный портал, премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность подписания в понедельник пятилетнего контракта по транзиту газа в Европу по итогам трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз.

«Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту. При подписании этого документа мы руководствовались приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей. Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке », - цитирует Гончарука портал.

Минимальные гарантированные объемы прокачки будут 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

«Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно », - заявил в свою очередь министр Оржель.

Теги: #оржель #газ #планы #транзит_газа #транзит
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