Экономика

18:49 30.12.2019

Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа на 2020-2024 гг и об урегулировании споров

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Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа на 2020-2024 гг и об урегулировании споров

Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с ПАО "Газпромом" соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы.

Соответствующее разрешение закреплено распоряжением №1405-р от 30 декабря 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Кабмин также разрешил НАК подписать соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".

В то же время сами тексты договоров не приложены к распоряжению.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #кабмин
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