Экономика

12:57 28.12.2019

Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

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Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

Народные депутаты предлагают ввести второй уровень (накопительного) пенсионного обеспечения, соответствующая норма заложена в законопроект № 2683, который был зарегистрирован в Раде 27 декабря.

Согласно данным на парламентском сайте, авторами законопроекта об обязательном накопительном пенсионном обеспечении являются четыре депутата фракции "Слуга народа": Вадим Струневич, Сергей Гривко, Павел Халимон и Галина Третьякова, которая также является главой комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Текст документа на парламентском сайте пока отсутствует, однако, согласно сообщению члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Александра Панченко в Facebook, проект закона предлагает введение обязательных взносов от работодателей в размере 2% и от работников в размере 1%.

Панченко добавил, что работник может увеличить размер взноса по желанию, при этом увеличение взноса работника предполагает увеличение взноса работодателя.

"Максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника", - уточнил член НКЦБФР.

Согласно сообщению, систему персонифицированных счетов участников будет обслуживать центральный администратор, выбор которого будет проводиться на конкурсной основе.

Вместе с тем, законопроект предполагает создание Пенсионного казначейства для аккумулирования пенсионных взносов, к управлению средствами в котором будут привлечены компании по управлению активами, добавил Панченко, уточнив, что требования ко всем сервис-провайдерам будут повышенными (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль).

Кроме того, по словам члена НКЦБФР, также планируется повысить ответственность обслуживающих компаний, в частности, будет введена ответственность конечных собственников.

Как сообщалось, в 24 октября 2019 года министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. В тот же день Третьякова представила для обсуждения положения второго уровня (накопительной) пенсионной системы, уточнив, что дата запуска второго уровня пенсионного обеспечения пока не может быть определена.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенноевремя.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и в марте призывал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

Теги: #законопроект #рада #пенсия #реформа
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