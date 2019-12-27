Реальная зарплата в Украине в ноябре 2019г выросла на 10,8% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года возросла на 10,8%, по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года уменьшилась на 0,4%, в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) - возросла на 16,6%, составив 10679 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Статведомство напоминает, что в октябре текущего года она составила 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе -10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года наблюдался в Луганской (на 20%), Днепропетровской (на 19,9%), Киевской (на 19,7%), Донецкой (на 18%), Николаевской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,5%), Кировоградской (на 17,5%), Одесской (на 17,3%) областях и в Киеве (на 14,9%).

Самый высокий уровень зарплат в ноябре зафиксирован в Киеве – 15974 грн, самый низкий - в Херсонской области – 8267 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 11769 грн, Луганской области – 8867 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата возросла на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 23,8%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 18,6%), операций с недвижимым имуществом (на 18,5%), в здравоохранении (на 17%), промышленности (на 16,9%), образовании (на 16,6%), в сфере финансовой и страховой деятельности (на 16,6%), оптовой и розничной торговли (на 16,2%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 15,9%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 15,5%), в сельском хозяйстве (на 15,4%), в сфере временного размещении и организации питания (на 14,9%), профессиональной, научно и технической деятельности (на 14,1%), в строительстве (на 12,9%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 11,2%).