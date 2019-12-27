Экономика

14:53 27.12.2019

Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен после почти 4 мес. паузы – замминистра экономики

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Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен после почти 4 мес. паузы – замминистра экономики

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества (МК ВТС) и экспортного контроля при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на этой неделе заработала после почти 4-месячного перерыва, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Экспорту оружия и военной техники (ОВТ) быть!", – прокомментировала она это событие.

Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт ОВТ фактически был приостановлен.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом 23 декабря утвердил персональный состав МК ВТС и экспортного контроля. Главой комиссии является заместитель министра обороны Александр Полищук, которого глава государства назначил на эту должность указом от 11 декабря.

Согласно положению о комиссии, она привлекается к рассмотрению вопросов о предоставлении выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения и двойного использования, разрешений на осуществление международных передач таких товаров, в отношении которых установлен режим экспортного контроля.

Теги: #вооружение #экспорт #панаиотиди #снбоу
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