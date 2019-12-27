Экономика

13:59 27.12.2019

"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли юрисдикцию рассмотрения споров в транзитном контракте из РФ в Сингапур – гендиректор

2 мин читать
"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли юрисдикцию рассмотрения споров в транзитном контракте из РФ в Сингапур – гендиректор

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) перенесли юрисдикцию места рассмотрения споров в контракте на транзит нефти из России в Сингапур, сообщил гендиректор украинской компании Николай Гавриленко.

"Сингапур выбран как один из нейтральных центров со схожей с английским правом логикой", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подписанное компаниями в начале декабря дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины позволит сторонам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы.

"Юридически – это дополнительное соглашение к договору, но уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самые большие за весь период действия этого контракта. Там нет ничего революционного, но есть штрихи, которые позволяют нам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы", - пояснил Гавриленко.

Как сообщалось, "Укртранснафта" и "Транснефть" (РФ) 3 декабря заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив таким образом срок действия договора на 10 лет – до 1 января 2030 года.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (на 602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

Теги: #транснефть #рф #укртранснафта #сингапур #гавриленко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 27.12.2019
Юрисдикция рассмотрения споров с "Транснефтью" перенесена из РФ в Сингапур - глава "Укртранснафты" Гавриленко

Юрисдикция рассмотрения споров с "Транснефтью" перенесена из РФ в Сингапур - глава "Укртранснафты" Гавриленко

12:52 27.12.2019
"Укртранснафта" в январе завершит вытеснение нефти с повышенным содержанием хлорорганики - гендиректор

"Укртранснафта" в январе завершит вытеснение нефти с повышенным содержанием хлорорганики - гендиректор

11:35 27.12.2019
Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

11:28 27.12.2019
Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

10:13 27.12.2019
Министр энергетики РФ: Украине надо сокращать пропускную способность ГТС, снижать затраты на содержание

Министр энергетики РФ: Украине надо сокращать пропускную способность ГТС, снижать затраты на содержание

10:01 27.12.2019
Москва надеется на отмену запрета Украины на импорт э/э из РФ, готова к поставкам

Москва надеется на отмену запрета Украины на импорт э/э из РФ, готова к поставкам

12:29 25.12.2019
Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

09:45 25.12.2019
Следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ – военная прокуратура

Следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ – военная прокуратура

09:26 24.12.2019
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест

19:17 23.12.2019
МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

Приватизация ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. может не состояться – глава ФГИ

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен после почти 4 мес. паузы – замминистра экономики

"Метинвест" в октябре-2019 сократил выручку на 8,7% к сентябрю, EBITDA упала на 75%, долг возрос на $302 млн

Расчетный дефицит капитала Ощадбанка составил от 13,5 млрд грн до 21,1 млрд грн по результатам стресс-теста

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

"ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал более $60 млн в реконструкцию мелкосортного стана, проводит горячие испытания

"Укрзализныця" запустила новый 3-секционный дизель-поезд в аэропорт "Борисполь"

Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации банка "Михайловский"

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

Приватизация ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. может не состояться – глава ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА