"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли юрисдикцию рассмотрения споров в транзитном контракте из РФ в Сингапур – гендиректор

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) перенесли юрисдикцию места рассмотрения споров в контракте на транзит нефти из России в Сингапур, сообщил гендиректор украинской компании Николай Гавриленко.

"Сингапур выбран как один из нейтральных центров со схожей с английским правом логикой", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подписанное компаниями в начале декабря дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины позволит сторонам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы.

"Юридически – это дополнительное соглашение к договору, но уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самые большие за весь период действия этого контракта. Там нет ничего революционного, но есть штрихи, которые позволяют нам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы", - пояснил Гавриленко.

Как сообщалось, "Укртранснафта" и "Транснефть" (РФ) 3 декабря заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив таким образом срок действия договора на 10 лет – до 1 января 2030 года.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (на 602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн