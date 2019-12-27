"Укрзализныця" запустила новый 3-секционный дизель-поезд в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" в пятницу запустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт" новый современный дизель-поезд ДПКр-3 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поезде предусмотрено 472 пассажирских места (170 мест для сидения и 2 места для инвалидов на колясках).

По данным "Укрзализныци", стоимость поезда составляет около 177 млн грн.

Дизель-поезд прошел испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг.

"Этот дизель-поезд построен по новому проекту, чтобы быть современным и комфортным, конструкционно в нем много новых узлов и систем, в частности для повышения безопасности и надежности эксплуатации. Кроме того, он имеет более современную конструкцию и учитывает потребности людей с инвалидностью", - подчеркнули в "Укрзализныце".

По словам главы компании Евгения Кравцова, "Бориспольский экспресс" в пятницу перевез своего миллионного пассажира.

Глава "Укрзализныци" также отметил возросший спрос на услугу экспресса, подчеркнув что именно в связи с этим было принято решение запустить трехсекционный поезд

Дизель-поезд ДПКр-3 №001 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации на заказ "Укрзализныци" для региональных пассажирских перевозок. Имеет две моторные тележки-по одной на головных вагонах (ДПКр-2, имеет 3 силовые установки), что обеспечивает уменьшение затрат на обслуживание и ремонт. Срок службы дизель-поезда составляет 40 лет.

Для комфорта пассажиров установлены индивидуальные блоки кресел, которые разделены подлокотниками, с опциями кинематики, столиками и розетками, шесть багажных стеллажей в салонах вагонов, а также салонный кондиционер инвекторного типа, обеспечивающий возможность плавного (многоступенчатого) регулирования скорости вращения компрессора с меньшим энергопотреблением.

Для перевозки людей с инвалидностью на колясках оснащено безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль.