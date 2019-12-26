Экономика

15:55 26.12.2019

Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

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Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) опубликовало на государственном веб-портале открытых данных Единый реестр разрешительных документов в сфере строительства Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины – строительный реестр Госархстройинспекции. Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, преувеличило все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных ..., и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре", - сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реестр содержит документы, дающие право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельств о принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов, сведений о возвращении на доработку, отказ в выдаче, отмены и аннулирования указанных документов.

Как написал Федоров на своей странице в Facebook, реестр содержит данные за 2013-2019 гг. в формате csv. В частности, он содержит 31 поле с данными о заказчиках, проектировщиках и подрядчиках с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также данные об адресе, кадастровый номер и др.

"Все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль, а также использовать эти данные для создания и развития существующих крутых общественных и коммерческих сервисов, вроде, Monitor.Estate, Nora или "Карта реновации" и др. Например, теперь есть возможность проверить наличие разрешения на строительство в твоем районе, проверить, кто строит или владеет долгостроем, посмотреть экспертную организацию и ее историю", - отметил он.

Теги: #гаси #минцифры #реестр
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