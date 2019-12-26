Экономика

11:50 26.12.2019

Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

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Украинская экономика проходит этап "созидательного разрушения" (constructive disruption), благодаря чему в ближайшем будущем станет более конкурентоспособной, полагает заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Новая монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других. Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры", - сообщил замглавы Минэкономики в Facebook во вторник.

По его словам, неоднозначную ситуацию с экономической активностью в последние месяцы - провал промышленности, рост строительства и розничного товарооборота - определяют одни и те же факторы. Так, теплая погода в ноябре способствовала как выполнению строительных работ, так и снижала потребности в производстве электроэнергии. А укрепление гривни и ускорение роста зарплат украинцев повлияли на удешевление инвестиционных товаров, но в то же время подорвали конкурентоспособность промышленности.

"Такие тенденции еще больше подтверждают мое субъективное мнение, что мы сейчас находимся в ситуации constructive disruption", - отметил Николайчук.

Вместе с тем, замглавы Минэкономики добавил, что учитывая опыт выхода из предыдущих кризисов, украинская экономика имеет очень высокий уровень приспособления к новым условиям.

"Верю, что все будет хорошо и нас ждет экономический прорыв", - резюмировал он.

Однако замминистру оппонируют представители промышленности, среди которых - совладелец клиники "Обериг" и группы компаний "Молочный альянс" Александр Деркач, управляющий партнер Biopharma Константин Ефименко, а также президент UBC Group Игорь Гуменный.

"Падение промышленного производства на 7,5% в ноябре вы называете constructive disruption? Вы занимаете должности, важность и вес которых не понимаете, что происходит - не анализируете", - написал Гуменный.

Как сообщалось, согласно данным Государственной службы статистики, промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.

Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре 2019 года увеличился на 18,9% по сравнению с ноябрем 2018 года, в октябре-2019 к октябрю годом ранее - вырос на 14,9%.

Товарооборот розничной торговли Украины в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,8%, в годовом измерении тоже увеличился - на 12,8% (к ноябрю-2018).

Теги: #минэкономики #украина #промышленность #экономика
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