Экономика

17:28 24.12.2019

На заводе "Импульс" в Шостке запустили полный цикл изготовления комплектующих для боеприпасов

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На заводе "Импульс" в Шостке запустили полный цикл изготовления комплектующих для боеприпасов

Шосткинский казенный завод "Импульс" (г.Шостка Сумской области), входящий в состав госконцерна "Укрборонпром", открыл во вторник новый производственный комплекс, где будут производить все необходимые детали для средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", благодаря запуску нового цеха на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

В цехе установлен 101 компьютеризированный высокотехнологичный станок и оборудование для производства комплектующих деталей для детонаторов. "Высокоточные станки имеют свободный набор инструментов, которые способны изготовить всю номенклатуру комплектующих для детонаторов", - рассказал директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко,

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны, на базе "Импульса" впервые в истории Украины создан новый производственная комплекс, способен в необходимом количестве и при наличии конструкторской технологической документации производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийских снарядов и ракетного вооружения, в частности, всех видов взрывателей и других комплектующих

Во вторник на заводе состоялись успешные испытания опытной партии взрывателя В-429, следующий этап - полигонные испытания. В цеху уже работает 25 человек, предполагается, что при полной загруженности будет задействовано 45 специалистов.

Цех оборудован в течение 9 месяцев, его стоимость составила 282 млн грн. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с начала следующего года предприятие готово к серийному выпуску взрывателей В-429 и других элементов огневых цепей на оборудовании высочайшего класса. "Украина может гордиться… Решение по реновации завода "Импульс" было принято в прошлом году, и усилиями трудового коллектива и руководства завода удалось реализовать эту задачу на сто процентов", - отметил он.

"Благодаря обновлению мощности завода "Импульс" способны полностью обеспечивать потребности Министерства обороны Украины", - отмечают в "Укроборонпроме".

Теги: #импульс #боеприпасы #укрборонпром #шостка
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