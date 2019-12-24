НКРЭКУ выдала новому оператору ГТС лицензию на транспортировку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), выдала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.

Постановление о выдаче лицензии вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания, которой государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Ранее в этот день, 24 декабря, национальный энергорегулятор принял решение об окончательной сертификации ОГТСУ.