PayPal продолжит стратегию поглощений в 2020 году

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. продолжит заключать сделки поглощения в 2020 году на фоне общей активности сделок в платежном секторе.

PayPal придерживается стратегии поглощений в течение последних двух лет, что предусматривает ежегодное заключение сделок на сумму $1-3 млрд. Компания уже потратила на поглощения $7 млрд, сказал финансовый директор PayPal Джон Рейни в интервью The Wall Street Journal.

В четверг PayPal завершила сделку по покупке доли в размере 70% в китайской платежной платформе Guofubao Information Technology Co., также известной как GoPay. В ноябре PayPal заключила соглашение о приобретении технологической компании Honey Science Corp., специализирующейся на поиске скидок, примерно за $4 млрд.

В 2018 году PayPal заплатила около $2,2 млрд за шведский финансово-технологический стартап IZettle AB.

При этом Рейни отметил, что компания подходит к сделкам избирательно. "На каждую сделку, которую мы заключаем, приходится десяток тех, от которых мы отказываемся", - сказал он.