Экономика

20:33 23.12.2019

Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн

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Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Так, правоохранители установили, что должностные лица Дельта Банка незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, указанные должностные лица банка для прикрытия своей незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев Дельта Банка к такой противоправной деятельности.

В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в настоящее время органами прокуратуры принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Как сообщалось, 10 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Теги: #банк #руководство #подозрение
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