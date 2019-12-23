Экономика

18:44 23.12.2019

Медведев: Тариф на транзит газа для Газпрома через Украину будет "гуманным", иначе мы бы не договорились

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Медведев: Тариф на транзит газа для Газпрома через Украину будет "гуманным", иначе мы бы не договорились

Величина платы "Газпрома" за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", - сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", - отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - сказал Козак.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" - или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

Теги: #транзит #рф #медведев #газ
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