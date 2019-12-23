В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

В Берлине ожидают, что реализация проекта газопровода "Северный поток 2" будет завершена во втором полугодии 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера.

При этом, по словам Байера, "Северный поток 2" "необходим для энергобезопасности Германии".

Он также отметил, что санкции США к газопроводу "совершенно непостижимы", учитывая недавно достигнутые договоренности Москвы и Киева по транзиту газа. "Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей... С друзьями так не обращаются", - добавил Байер.

Газопровод "Северный поток 2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".