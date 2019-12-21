Экономика

16:59 21.12.2019

Минэкономики ожидает укрепления гривни в ближайшие годы, допускает пересмотр макропрогноза

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Минэкономики ожидает укрепления гривни в ближайшие годы, допускает пересмотр макропрогноза

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ относительно транзита природного газа.

"Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления", – сказал министр Тимофей Милованов, представляя итоги работы министерства в 2019 году в Харькове в субботу.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м – 27,2 грн/$1, в 2022-м – 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

"Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь более крепкий обменный курс. В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса... Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться", – пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

Теги: #прогноз #милованов #макропрогноз #минэкономики
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