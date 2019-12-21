Экономика

16:32 21.12.2019

Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

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Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

Ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с ПАО "Газпромом" (РФ) на поставку газа с 1 января 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

В то же время собеседник агентства не стал уточнять их название и возможные объемы поставки.

Как сообщалось, еще в начале октября 2019 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

"Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", - сказал он.

По словам главы компании, на сегодня нежелание "Газпрома" выполнять текущий контракт с НАК является "вопросом политической плоскости", а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий разной сферы", - резюмировал Коболев.

Как сообщалось, Украина четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Теги: #газ #газпром
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