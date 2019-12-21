Экономика

16:11 21.12.2019

Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

2 мин читать
Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Документы для продления транзита природного газа через территорию Украины с 1 января 2020 года должны быть подписаны до 29 декабря, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы должны подписать все до 29 декабря, чтобы с 1 января продолжался транзит",– сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

По словам Витренко, в "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Будет соглашение на организацию транзита, фактически похожее на своп (НАК берет газ на восточной границе страны и отдает на западной, а оператор отвечает за физическую транспортировку - ИФ)", - пояснил топ-менеджер НАК журналистам.

Витренко добавил, что в настоящее время глава ОГТСУ Сергей Маконгон находится в Вене, где проходит согласование соглашения о присоединении с "Газпромом".

"Надеемся, что, возможно, даже сегодня они смогут окончательно согласовать это соглашение, которое необходимо для того, чтобы технически был транзит с 1 января", - сказал он.

При этом топ-менеджер НАК выразил надежду, что предлагаемые Украиной мощности ГТС страны заинтересуют не только "Газпром".

"В протоколе указаны только гарантированные объемы на долгосрочный период, но все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые и будут предлагаться, в частности, через систему аукционов. Таким образом, надеемся, что украинская ГТС будет загружена больше, чем это предусмотрено протоколом", - сказал Витренко.

Теги: #нафтогаз #витренко #транзит_газа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 21.12.2019
"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

13:49 21.12.2019
Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

13:47 21.12.2019
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

13:39 21.12.2019
"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

13:24 21.12.2019
Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

13:19 21.12.2019
Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

13:12 21.12.2019
Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

12:59 21.12.2019
Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

12:55 21.12.2019
Нафтогаз и Газпром отзовут новые встречные иски из арбитража – глава Минэкоэнерго

Нафтогаз и Газпром отзовут новые встречные иски из арбитража – глава Минэкоэнерго

12:42 21.12.2019
Минимально гарантированный транзит газа из РФ через Украину составит 65 млрд куб м в 2020г и 40 млрд куб м в 2021-2024гг – глава Минэкоэнерго

Минимально гарантированный транзит газа из РФ через Украину составит 65 млрд куб м в 2020г и 40 млрд куб м в 2021-2024гг – глава Минэкоэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

ПОСЛЕДНЕЕ

Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

Concorde призывает Минэкоэнерго сменить руководство шахты "Краснолиманская" для разблокирования процесса ее приватизации

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

Договор о транзите на 5 лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет – глава Минэкоэнерго

Газпром выплатит Нафтогазу деньгами $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража – глава Минэнергоугля

Перевозки продукции ГМК в направлении портов можно повысить за счет аукционов на все маршруты и отмены земельного налога для УЗ - Милованов

Фиала и его "Драгон Капитал" отчитались о росте в 2019г на треть расходов на некоммерческие проекты

Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА