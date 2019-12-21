Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Документы для продления транзита природного газа через территорию Украины с 1 января 2020 года должны быть подписаны до 29 декабря, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы должны подписать все до 29 декабря, чтобы с 1 января продолжался транзит",– сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

По словам Витренко, в "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Будет соглашение на организацию транзита, фактически похожее на своп (НАК берет газ на восточной границе страны и отдает на западной, а оператор отвечает за физическую транспортировку - ИФ)", - пояснил топ-менеджер НАК журналистам.

Витренко добавил, что в настоящее время глава ОГТСУ Сергей Маконгон находится в Вене, где проходит согласование соглашения о присоединении с "Газпромом".

"Надеемся, что, возможно, даже сегодня они смогут окончательно согласовать это соглашение, которое необходимо для того, чтобы технически был транзит с 1 января", - сказал он.

При этом топ-менеджер НАК выразил надежду, что предлагаемые Украиной мощности ГТС страны заинтересуют не только "Газпром".

"В протоколе указаны только гарантированные объемы на долгосрочный период, но все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые и будут предлагаться, в частности, через систему аукционов. Таким образом, надеемся, что украинская ГТС будет загружена больше, чем это предусмотрено протоколом", - сказал Витренко.