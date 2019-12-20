Экономика

21:02 20.12.2019

Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

1 мин читать
Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оптимистично настроен относительно переговоров по транзиту российского газа и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей". "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платёжке была минимальной настолько, насколько это возможно", - заверил Гончарук.

Глава правительства отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: "Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс".

"Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над над этим работаем, я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены", - подытожил Гончарук.

Теги: #газ #цена #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:07 20.12.2019
Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

20:30 20.12.2019
РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

16:39 20.12.2019
Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

14:26 20.12.2019
Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

12:31 20.12.2019
Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

07:35 20.12.2019
Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

00:19 20.12.2019
Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске – Газпром

Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске – Газпром

00:09 20.12.2019
Основные принципы проекта газовых соглашений наработаны в соответствии с европейскими правилами – топ-менеджер "Нафтогаза"

Основные принципы проекта газовых соглашений наработаны в соответствии с европейскими правилами – топ-менеджер "Нафтогаза"

22:08 19.12.2019
РФ и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа - Шефчович

РФ и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа - Шефчович

22:01 19.12.2019
Украина, РФ и ЕК наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта - глава Минэкоэнерго Украины

Украина, РФ и ЕК наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта - глава Минэкоэнерго Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

Правительство направило 46 млн грн в регионы на выплату задолженности по зарплатам медработникам – Гончарук

Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 млрд грн - Маркарова

Рада создала ВСК для расследования реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство направило 46 млн грн в регионы на выплату задолженности по зарплатам медработникам – Гончарук

Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 млрд грн - Маркарова

Рада создала ВСК для расследования реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г

Работники "Киевметростроя" протестуют против изменения состава набсовета, руководство заявляет о рейдерском захвате

Ryanair запускает рейсы из Львова в Познань

Эрдоган грозит США ответными мерами в случае введения санкций против "Турецкого потока"

Пилотный проект Аграрного реестра стартует в 6 областях Украины

Украина авансом привлечет в 2019г до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Журавлева и экс-депутата Лещенко членами набсовета "Укрзализныци"

Игровые автоматы утратили возможность прикрываться лотереями - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА