Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оптимистично настроен относительно переговоров по транзиту российского газа и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей". "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платёжке была минимальной настолько, насколько это возможно", - заверил Гончарук.

Глава правительства отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: "Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс".

"Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над над этим работаем, я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены", - подытожил Гончарук.