Экономика

19:45 20.12.2019

Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 млрд грн - Маркарова

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Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 млрд грн - Маркарова

Остатки на валютных счетах Госказначейства по состоянию на конец ноября 2019 года превышали 20 млрд грн, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Как свидетельствуют обнародованные ею материалы в Facebook в пятницу, на конец октября 2019 года этот показатель был на уровне около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Самый высокий показатель в текущем году остатки на валютных счетах Госказначейства показали на конец июня – свыше 80 млрд грн, после чего они планомерно снижались.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу декабря составили 55,01 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с показателем на начало ноября.

Теги: #валюта #гксу
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