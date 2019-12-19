Депутаты предлагают Раде ввести 9-месячный льготный безналоговый период для стартапов

Группа из 20 депутатов фракции "Слуга Народа" предложила парламенту освободить стартапы от налогов сроком на девять месяцев с момента госрегистрации, внеся соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

Как отмечается в законопроекте № 2615 от 18 декабря, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина, с этой целью планируется ввести дополнительную пятую группу единого налога, в которую будут входить стартапы, использующие исключительно регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций и объем доходов которых в течение первых девяти месяцев деятельности не превышает 300 тыс. грн.

При этом процентная ставка единого налога для плательщиков пятой группы устанавливается в размере 0%.

Авторы документа, среди которых Андрей Герус, Галина Третьякова, Сергей Гривко и Елена Мошенец, предлагают считать "стартапом" новосозданного субъекта хозяйствования (юрлицо или физлицо-предпринимателя), который еще не определился с формой налогообложения.

"Для субъектов хозяйствования, которые относятся к пятой группе единого налога "стартапы", устанавливается льготный период продолжительностью девять месяцев с момента государственной регистрации соответствующего субъекта хозяйствования, в течение которого они освобождены от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогам и сборам, предусмотренным п.297.1. ст. 297 Налогового Кодекса", - отмечается в тексте законопроекта.

При этом в случае, если доход стартапа в течение первых девяти месяцев деятельности превышает сумму 300 тыс. грн, а также после окончания льготного периода стартапы в течение месяца должны определиться и перейти на одну из других существующих форм налогообложения, иначе будут переведены на общую систему налогообложения.

Использование пятой группы единого налога более одного раза одной и той же компанией запрещается.