Экономика

16:10 19.12.2019

Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

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Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

Шесть государственных компаний, в том числе АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), лишились льгот по уплате дивидендов по итогам 2018 года, в частности из-за провала инвестпрограмм, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Относительно отмены для шести компаний льгот, которые им предоставили, то льготы эти предоставлялись предыдущим Кабмином под несколько требований: 1) не занижение общей суммы уплаты; 2) для некоторой инвестиционной программы развития. Так как оба условия не были выполнены, то льготы отменили ", – написала Маркарова в Facebook в четверг.

По ее словам, повышение норматива отчислений по дивидендам госкомпаний должно принести дополнительных 2 млрд грн поступлений, тогда как в настоящее время недовыполнение этих поступлений составило 10 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров в декабре повысил норматив по выплате дивидендов для шести госкомпаний, а исключение по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли оставили только для "Ощадбанка". Правительство повысило норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) с 30% до 90% чистой прибыли. Базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятий с госдолей вырос до 90% с 50% чистой прибыли.

Теги: #госкомпании #дивиденды #маркарова #минфин
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