Экономика

14:09 19.12.2019

UFuture Хмельницкого и Quarter Partners Иванова разделили управление совместными активами

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UFuture Хмельницкого и Quarter Partners Иванова разделили управление совместными активами

Украинские предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов достигли договоренности о разделении управления совместными инвестиционными проектами, в частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" им. Сикорского будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова, а Хмельницкий через UFuture остается мажоритарным акционером этих компаний с правом вето.

Согласно совместному релизу в четверг, контроль над соблюдением интересов во всех совместных бизнесах и социальных проектах со стороны Хмельницкого осуществляет холдинговая компания UFuture, со стороны Иванова – инвестиционный фонд Quarter Partners.

"Мы находимся на завершающем этапе нового структурирования и управления нашими инвестициями. Сегодня я концентрирую усилия на глобальных инновационных и импакт-проектах, которые меняют страну", – приводится в сообщении комментарий Хмельницкого.

В числе таких проектов он назвал UNIT.City в Киеве и Харькове, "Биофарму", индустриальный парк "Белая Церковь", Киевский международный экономический форум.

"Я основал Quarter Partners как инвестиционный фонд нового образца, сочетающий портфельные и венчурные проекты. Помимо управления действующими проектами, наша команда уже занимается поиском и развитием перспективных новых бизнесов, в том числе стартапов", – отметил, в свою очередь, Иванов.

Он уточнил, что фокус - на проектах в сфере IT, способных масштабироваться и дополнять друг друга, а ключевые инвестиции будут в Украине, так как здесь работает много сильных команд, способных разрабатывать качественные продукты для потребителей по всему миру.

В сообщении отмечается, что структура управления аэропортом "Киев" им. Сикорского и программа его развития не претерпит изменений. В свою очередь, UDP намерена значительно активизировать профильную деятельность. В частности, компания изменила структуру управления и в ближайшее время объявит о нескольких новых проектах.

Президентом UDP назначен Сергей Богославский, более 15 лет работающий на рынке недвижимости Украины, указывается в релизе. Согласно ему, бывший гендиректор компании Виталий Мельник продолжит курировать развитие инновационных парков в Украине на должности вице-президента UDP.

UFuture - холдинговая компания, имеющая диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, согласно релизу, превышает $1 млрд.

UFuture является мажоритарным акционером UDP (специализируется на крупных инфраструктурных проектах), второго по пассажиропотоку в Украине аэропорта "Киев", национального оператора наружной рекламы "РТМ-Украина", группы IT-компаний и экосистемных технологических решений ITernal. UFuture также выступает стратегическим инвестором в компании Biopharma (фармацевтика) и UDP Renewables (возобновляемая энергетика) и развивает новые бизнес-проекты, среди которых инновационные парки UNIT.City в Киеве и Харькове, LvivTech.City во Львове; индустриальный парк "Белая Церковь" и завод по производству современных электроустановочных систем "Plank Electrotechnic".

UFuture поддерживает социальные проекты в области образования и экономики, среди которых Киевский международный экономический форум (КМЭФ), Lean Institute Ukraine, UNIT School of Business, инновационные школы программирования UNIT Factory в Киеве и Харькове, акселератор INDAX, Новопечерская школа, всеукраинская онлайн-платформа iLearn, издательские проекты K.Fund Books и #bestread.

Quarter Partners – частный фонд, инвестирующий в бизнесы с высоким потенциалом роста для их развития и последующей продажи стратегическим инвесторам. Основан как многопрофильная инвестиционная группа в 1992 году. Сегодня Quarter Partners фокусируется на поиске и развитии проектов в сфере IT (eCommerce, MedTech, FoodTech, Logistics), а также в фармацевтике, инфраструктуре и недвижимости.

Существующий портфель инвестиций включает аэропорт "Киев" им. Сикорского, UDP и UDP Renewables, Biopharma, "РТМ-Украина", а также несколько венчурных проектов в Украине и за границей. Суммарный объем инвестиций в имеющиеся проекты составляет $520 млн, говорится в релизе.

Теги: #хмельницкий #иванов #бизнес
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