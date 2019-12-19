Экономика

12:03 19.12.2019

Апелляционный админсуд отложил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда по делу семьи Суркисов

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Апелляционный админсуд отложил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда по делу семьи Суркисов

Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка (Киев) приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов, сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в четверг.

Как сообщалось, 16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций. Это, по словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, приведет к очередному признанию ПриватБанка неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

Теги: #суркис #приватбанк #суд
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