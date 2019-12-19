Экономика

12:02 19.12.2019

"Нафтогаз" готов продать "Кировоградгаз" - Коболев

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"Нафтогаз" готов продать "Кировоградгаз" - Коболев

 НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга в среду вечером в Киеве.

"С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали", - сказал он.

Как сообщалось, вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" (Киев) – 32,9%.

Теги: #нафтогаз #газ #кировоградгаз #коболев
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