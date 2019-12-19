Экономика

11:11 19.12.2019

Сервис по доставке еды UberEats заработал в Одессе

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Компания Uber запустила сервис по доставке еды из ресторанов UberEats в Одессе, сообщила пресс-служба компании.

"Теперь жители Одессы смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, заказав свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель - достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что партнерами Uber уже стали многие одесские рестораны, среди которых – "Минималист", Mario's, "Чемоданчик", Kraft Burger, AFRIKA.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Малиновский и Приморский.

"С запуском этой услуги Одесса присоединяется к сотням других городов по всему миру, которые уже пользуются Uber Eats как новым способом заказа и доставки отличной еды. В свое время мы совершили революцию в том, как люди перемещаются по городу, теперь мы хотим трансформировать то, как люди получают удовольствие от еды. Мы будем усердно работать, чтобы сделать наш сервис доступным для еще большего количества людей в Украине", - цитирует пресс-служба генерального менеджера Uber Eats Украина Игоря Ковалева.

Как сообщалось, в феврале 2019 года компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве.

В октябре 2019 сервис по доставке еды заработал во Львове.

В конце 2018 года Uber назначила руководителем сервиса UberEats в Украине экс-СЕО консалтинговой компании Civitta, а с конца января 2019 года начала активный набор водителей и курьеров для работы с сервисом UberEats.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.

Теги: #uber #одесса
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