Экономика

21:53 18.12.2019

Оператор ГТС Украины ожидает подписания операторского соглашения с Молдовой на днях, готов к работе с 1 января

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Оператор ГТС Украины ожидает подписания операторского соглашения с Молдовой на днях, готов к работе с 1 января

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) готово к управлению украинской ГТС с 1 января 2020 года и уже смогло завоевать доверие у большинства операторов ГТС соседних стран и добиться подписания межоператорских соглашений (interconnection agreement) с Польшей и Румынией, заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"С Венгрией осталось подпись первого лица. В ближайшие дни подпишем с Молдовой", - сообщил он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду.

Гендиректор также выразил надежду, что межоператорское соглашение будет подписано и с "Газпромом", так как переговоры на эту тему между компаниями уже идут.

"По Словакии, к сожалению, также в стадии переговоров, так как их контракт тесно связан с транзитным контрактом РФ", - добавил Макогон.

Говоря о подготовке к полноценной работе независимого оператора с 2020 года, гендиректор ОГТСУ уточнил, что 1 января сразу после 9 утра, когда завершится действие 10-летнего транзитного контракта "Нафтогаза" с "Газпромом", будут подписаны акты о передаче государственных активов по транспортировке газа, и оператор получит их в хозяйственное ведение.

Макогон также отметил, что ОГТСУ активно работает по подписанию других оставшихся договоров, необходимых для начала полноценной работы с 1 января. По его словам, с основными активными участниками рынка соответствующие договоры уже подписаны, однако зоной риска являются остающиеся в стадии переговоров договоры с операторами распределительных сетей - облгазами. "Есть понимание, что к концу года договоры будут подписаны", - сказал он.

Гендиректор добавил, что все контракты "Укртрансгаза" (УТГ), связанные с транспортировкой газа, будут продлены и переданы ОГТСУ после 1 января, в частности, контракт по поставке электроэнергии. По его словам, УТГ в течение года также будет оказывать новому оператору еще три услуги: капремонта ГПА, диагностики и сервисного обслуживания, однако в будущем ОГТСУ намерено перейти к закупкам этих услуг на рынке через систему "Прозорро", в которой она уже объявила более 100 тендеров.

Макогон подчеркнул, что помимо ситуации с транзитом российского газа ключевой проблемой первого квартала является нерешенный вопрос отбора газа компаниями-теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазами, и его необходимо решить на государственном уровне. Он напомнил, что сумма отборов ТКЭ и облгазов составляет около 10-12 млрд грн ежегодно, накопленная задолженность – порядка 40 млрд грн.

"Если раньше был какой-то механизм растворения в общей доходной корзине "Нафтогаза", то сейчас такого нет, в тарифе нет возможности их (отборы – ИФ) покрывать", - пояснил гендиректор ОГТСУ.

Он также выразил надежду, что регулятор НКРЭКУ на днях утвердит "взвешенное, мудрое и справедливое" решение о повышении тарифов на транспортировку газа с учетом ожидаемого прекращения транзита российского газа. "Без повышения не сможем существовать. Это вопрос выживания", - подчеркнул Макогон.

Теги: #интерконнект #газ #соседи
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