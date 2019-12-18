Вероятность подписания транзитного контракта с 1 января стремится к нулю – глава "Нафтогаза"

Вероятность подписания контракта на транзит природного газа с "Газпромом" (РФ) с 1 января 2020 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает как крайне низкую.

"Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", - сказал он в ходе проходящего отчета компании по реализации плана анбандлинг в Киеве в среду.

Ранее Коболев говорил: вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца текущего года, по-прежнему остается высокой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году" в среду.

Коболев добавил, что если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством Украины темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.