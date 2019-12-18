Следующий раунд двусторонних переговоров нового оператора ГТС Украины и "Газпрома" состоится на этой неделе - глава ОГТСУ

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который будет управлять украинской газотранспортной системой (ГТС) с 1 января 2020 года, и "Газпром" на этой неделе проведут очередной раунд переговоров о возможном подписании межоператорского соглашения (interconnection agreement) и продолжении транзита в новом году, сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду он указал, что отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".