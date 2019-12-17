Экономика

21:05 17.12.2019

"Нафтогаз" готов принять участие в СРП-конкурсе по шельфовому участку "Дельфин" - Коболев

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"Нафтогаз" готов принять участие в СРП-конкурсе по шельфовому участку "Дельфин" - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" готов принять участие в конкурсе на разработку углеводородов на шельфовом участке Черного моря "Дельфин", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев во вторник на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году".

По его словам, компания намерена участвовать в конкурсе на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в партнерстве с "большим глобальным партнером".

Коболев отметил, что шельф является одним из приоритетных направлений для увеличения добычи газа в стране наряду с глубоким бурением традиционных залежей и разработкой нетрадиционного газа (tight gas).

Как сообщалось, Кабинет министров в апреле 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП, сроком действия соглашения на 50 лет. В то же время в сентябре Кабмин отменил свое постановление об СРП-конкурсе по "Дельфину", поскольку срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше

Глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах в декабре отмечал, что новый конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции (СРП) может быть объявлен в марте 2020 года.

Теги: #нафтогаз #дельфин #конкурс
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