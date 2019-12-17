Экономика

14:48 17.12.2019

Финстабильность при отмене судами национализации ПриватБанка будет удержана, но работа НБУ будет затруднена - 1-й замглавы НБУ

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Финстабильность при отмене судами национализации ПриватБанка будет удержана, но работа НБУ будет затруднена - 1-й замглавы НБУ

Финансовая стабильность в случае судебного решения по отмене национализации ПриватБанка будет удержана, но работа Национального банка при этом будет затруднена, полагает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Это усложнит нашу работу в принципе, но точно не разрушит нашу стабильность и наше сотрудничество с МВФ", - сказала Рожкова, представляя отчет о финансовой стабильности, в Киеве во вторник.

При этом она отметила, что НБУ не строит прогнозов относительно потенциального решения суда.

"Но в случае негативного решения, у нас есть план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет чуть-чуть сложнее, и это еще и будет негативный сигнал для инвесторов - (отсутствие - ИФ) верховенства права наши внутренние инвесторы называют, как одну из самых главных преград для развития экономики", - пояснила Рожкова.

Теги: #рожкова #нбу #приватбанк #национализация
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