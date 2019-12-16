Экономика

17:18 16.12.2019

JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

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JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

Верховный суд 21 ноября подтвердил июльское решение Киевского апелляционного суда о признании и исполнении в Украине решения Лондонского арбитража от 6 февраля 2017 года о взыскании с государства в пользу JKX Oil&Gas убытков на сумму свыше $12 млн, отклонив жалобу Министерства юстиции, говорится в базе судебных решений.

"Поскольку апелляция провалилась, JKX теперь подает заявку на исполнение решения", – отметила JKX в сообщении на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Компания отметила, что не будет учитывать в финансовой отчетности какую-либо возможную будущую выгоду в результате этого решения до тех пор, пока не появится дополнительная ясность относительно вероятного успеха этого принудительного исполнения.

Речь идет о выплате $11,8 млн плюс проценты в размере Libor+1% с февраля 2015 года по февраль 2017 года и Libor+2% - после февраля-2017, а также EUR0,3 млн судебных расходов.

Как сообщалось, в начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитраж против Украины на сумму более $180 млн в соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и соглашениями о защите инвестиций между Украиной Великобританией и Нидерландами. Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX $11,8 млн убытков. Минюст Украины обратился в Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) с просьбой пересмотреть это решение, однако в конце октября 2017 года получил отказ.

Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта 2019 были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

Теги: #jkx #суд #убытки
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