Экономика

12:39 16.12.2019

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет

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Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет, сообщил начальник КП "Институт генерального плана г.Киева" Сергей Броневицкий.

"По прогнозам Института демографии Национальной академии наук численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 млн, поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. При этом жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой", – сказал Броневицкий в ходе презентации проекта Генплана столицы на форуме "Будущее Киева" в понедельник.

В то же время проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м.

Согласно проекту, в течение 20-летнего этапа планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

Кроме того, в историко-архитектурном опорном плане предусмотрено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будет запрещена высотная застройка.

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс. га и размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% - до 2,5 млн. Площадь зеленых зон при этом планируется увеличить на 2,27 га.

"Сегодня 13 тыс. га в городе находится в санитарно-защитных зонах предприятий, где проживает 250 тыс. населения. По нормам расположение опасных предприятий в пределах города запрещено. Согласно новому Генплану, такие предприятия будут обязаны ликвидировать опасное производство, внедряя современные технологии", – сказал Броневицкий.

По его словам, действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%.

Кроме того, проект нового Генплана предусматривает создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

Проект Генерального плана разработан на семь лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.

Как сообщалось, общественные слушания и внесение предложений в проект Генерального плана Киева стартуют в начале 2020 года.

Теги: #киев #генплан #строительтсво
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