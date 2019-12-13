Союз птицеводов Украины с 1 января 2020г планирует начать мониторинг крупнейших производителей на использование антибиотиков

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" с 1 января 2020 года начинает мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на мощностях членов ассоциации – агрохолдинги МХП и "Овостар Юнион", ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

Согласно сообщению на сайте ассоциации, в частности, речь идет о предприятиях ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ООО "Винницкая птицефабрика" (МХП), ООО "Ясенсвит" ("Овостар Юнион") и ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

После получения достаточного количества данных (ориентировочно - три месяца), в соответствии с отраслевыми требованиями, будет проведена оценка соответствия. Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку "без антибиотиков" на пищевой продукт компаний. Результаты аудитов будут обнародованы на сайте ассоциации.

Кроме того, в ассоциации указали, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, согласно стандартной процедуре, оставляет право осуществлять надзор на любом производственном этапе.