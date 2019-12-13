"Нафтогаз" в 2020г планирует создать биржу для торговли газом

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году планирует создать биржу для торговли газом, сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов.

"Наша идея, наша стратегия, что в следующем году мы сделаем непосредственно биржу, где "Нафтогаз" будет выступать как покупателем, так и продавцом газа", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение уже одобрено правлением и наблюдательным советом компании, ведется необходимая подготовительная работа для запуска биржи. В частности, проведен тендер для внедрения системы ETRM (Energy Trade Risk Management), которая будет учитывать все сделки и колебания цен на рынке.

"Внедрение этой системы даст нам необходимые механизмы, чтобы контролировать коммерческие риски", - сказал Фаворов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.