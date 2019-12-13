Экономика

15:08 13.12.2019

"Нафтогаз" в 2020г планирует создать биржу для торговли газом

1 мин читать
"Нафтогаз" в 2020г планирует создать биржу для торговли газом

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году планирует создать биржу для торговли газом, сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов.

"Наша идея, наша стратегия, что в следующем году мы сделаем непосредственно биржу, где "Нафтогаз" будет выступать как покупателем, так и продавцом газа", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение уже одобрено правлением и наблюдательным советом компании, ведется необходимая подготовительная работа для запуска биржи. В частности, проведен тендер для внедрения системы ETRM (Energy Trade Risk Management), которая будет учитывать все сделки и колебания цен на рынке.

"Внедрение этой системы даст нам необходимые механизмы, чтобы контролировать коммерческие риски", - сказал Фаворов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

Теги: #нафтогаз #газ #биржа #фаворов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 13.12.2019
Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

14:30 13.12.2019
Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Мы не отказываемся от бурения, но будем вкладываться в экономически эффективные проекты

Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Мы не отказываемся от бурения, но будем вкладываться в экономически эффективные проекты

14:12 13.12.2019
"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

13:53 13.12.2019
"Укргазвыдобування" в 2020г проведет бурение 80 новых скважин – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Укргазвыдобування" в 2020г проведет бурение 80 новых скважин – топ-менеджер "Нафтогаза"

13:11 13.12.2019
"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

11:35 13.12.2019
Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

01:25 13.12.2019
Зеленский: у нас очень большой процент вероятности, что контракт на транзит газа с РФ будет подписан до конца года, вопрос в его сроке

Зеленский: у нас очень большой процент вероятности, что контракт на транзит газа с РФ будет подписан до конца года, вопрос в его сроке

14:56 12.12.2019
Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

13:19 12.12.2019
Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

12:47 12.12.2019
В случае прекращения транзита российского газа с 1 января часть Волчанского района Харьковской области может остаться без отопления - глава ОГА

В случае прекращения транзита российского газа с 1 января часть Волчанского района Харьковской области может остаться без отопления - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты предлагают Раде снизить комиссию "Прозорро.Продажи" до 8,5 тыс. грн за лот

Союз птицеводов Украины с 1 января 2020г планирует начать мониторинг крупнейших производителей на использование антибиотиков

Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

В Украине может быть введен надзор над стройплощадками через видеокамеры – Бабак

Увеличение НБУ планового объема выкупа валюты в резервы до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни - банкиры

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

Нефть ускорила рост, Brent впервые с сентября поднялась выше $65 за баррель

Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА