Экономика

14:52 13.12.2019

Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

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Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

Представители НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в пятницу в Вене проводят двухсторонние консультации с "Газпромом", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАК.

"Это двухсторонние консультации на уровне компаний", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, "Нафтогаз" настаивает на необходимости заключения нового долгосрочного транзитного контракта, соответствующего европейским правилам, между "Газпромом" и ОГТСУ. "Нафтогаз" также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская сторона еще в сентябре предоставила российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

В ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже с 9 на 10 декабря решений принято не было. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, "договорились продолжать договариваться".

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #огтсу
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