Экономика

11:35 13.12.2019

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

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Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

 Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа.

Соответствующий документ подписан сегодня в Кишиневе (Молдова), сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского ресурса через Украину.

Теги: #газ #украина #молдова #меморандум
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