Экономика

17:52 12.12.2019

США предлагают КНР снизить наполовину действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд

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США предлагают КНР снизить наполовину действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд

Американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Предложение Штатов о снижении действующих пошлин на китайские товары было сделано в последние примерно пять дней в рамках продолжающихся торговых переговоров, отмечают источники. По их словам, в ответ США требуют от Китая взять на себя четкие обязательства по закупке крупных объемов американской сельхозпродукции и других товаров, а также обязательства по защите прав американских компаний на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР.

Предполагается, что невыполнение Китаем каких-либо из обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к подъему пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

Теги: #сша #торговля #китай
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