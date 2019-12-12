Экономика

11:34 12.12.2019

СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

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СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

Правоохранители провели обыски в ГП "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"11 декабря 2019 года следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам", - сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, по версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в 4 раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлено "псевдодоговоры" купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров".

"Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещению ущерба государству. Досудебное расследование продолжается", - отметили в Генпрокуратуре .

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122 от 27 ноября 2019 года уволил Недашкоского с должности главы "Энергоатома". Временно исполняющим обязанности президента НАЭК назначен гендиректор Ривненской АЭС Павел Павлишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #сбу #энергоатом #обыски
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