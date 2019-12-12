Экономика

10:04 12.12.2019

Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

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Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что одобренные в конгрессе США санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" резко осложнят строительство российской трубы.

"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока 2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", - написал Гончарук на странице в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, ранее палата представителей CША поддержала законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год, сообщает The Hill.

Теги: #сша #северный_поток_2 #гончарук #санкции #кабмин
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