Экономика

09:37 12.12.2019

Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

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Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

Комитет по иностранным делам Сената США в среду одобрил законопроект, призванный противостоять влиянию России в сфере энергетики, сообщают американские СМИ.

Речь идет о законопроекте "Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2019". В нем говорится о необходимости "снизить зависимость союзников и партнеров США от российских энергоресурсов, в особенности - от природного газа".

Также в нем отмечается необходимость усиления энергетической безопасности Европы и говорится о недопустимости использования Россией энергоресурсов в качестве "геополитического оружия".

В документе подчеркивается, что нужно "жестко противостоять "Северному потоку 2", так как он окажет пагубное влияние на энергетическую безопасность ЕС и на экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через которые в настоящее время осуществляется транзит газа".

Авторы документа призывают президента США ввести "пять или больше типов санкций" против лиц, делающих существенные инвестиции в строительство "российских экспортных газопроводов".

Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат в полном составе. Пока, как отмечают СМИ, неясно, когда именно это может произойти. В сообщениях даже отмечается, что вообще не факт, что республиканцы, удерживающие большинство в сенате, вынесут документ на голосование. Это связано с тем, что наибольшую часть заседаний в Сенате в последнее время занимает процедура утверждение кандидатов на ключевые должности в администрации, а также - утверждение судей. В итоге на выполнение других задач у республиканцев может просто не хватить времени.

Теги: #сша #законопроект #энергетика #северный_поток_2
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