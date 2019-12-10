Гостаможня планирует в мае-2020 запустить IT-систему посттаможенного аудита, а в октябре – приложение eBorder

Государственная таможенная служба планирует запустить в мае 2020 года IT-систему посттаможенного аудита, а в октябре следующего года – мобильное приложение eBorder, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Мы хотим в следующем году внедрить мобильное приложение eBorder совместно с нашими коллегами из Госпогранслужбы, который позволит каждому не только понимать, что происходит на границе, но и получать онлайн те сервисы, которые государство должно предоставлять желающим пересечь границу", – сказал Нефьодов в ходе пресс-конференции в понедельник.

Что касается HR-стратегии, старт конкурсов на начальников и заместителей глав таможен запланирован на февраль-2020, а уже в марте ведомство планирует запуск тестирования уровня знаний и переведение персонала таможни на контракты, а обновленная система KPI должна заработать в июне-2020.

Согласно обнародованным планам, семь сканеров на таможне должны заработать в тестовом режиме в январе следующего года, тогда как для проведения таможенного контроля их полностью запустят в июле. К июню Гостаможня должна провести также диагностику 11 мобильных сканнеров, которые должны полностью возобновить свою деятельность в ноябре. К сентябрю планируется запустить 15 новых весовых комплексов, указано в стратегии ведомства.

По словам Нефьодова, финансирование таких инфраструктурных проектов на следующий год предусматривает 480 млн грн.