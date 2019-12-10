Экономика

11:31 10.12.2019

Премьер Украины допускает "газовую войну" во время продолжения газовых переговоров с РФ

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Премьер Украины допускает "газовую войну" во время продолжения газовых переговоров с РФ

Премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" недостроен", – написал он на своей странице в соцсети Facebook, комментируя итоги встречи лидеров "Нормандской четверки".

Премьер подчеркнул, что украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже", – написал Гончарук.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – добавил Гончарук.

Теги: #рф #переговоры #гончарук #газ
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