Минцифры совместно с Startup Grind Kyiv и USAID отберет 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Министерство цифровой трансформации Украины объявил отбор 15 технологических стартапов, которые будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Конкурс будет проводиться совместно со Startup Grind Kyiv (официальный представитель международной стартап-экосистемы Startup Grind) при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины".

"Стать участниками программы могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль не понаслышке и готовы к масштабированию. Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету до 12:00 16 декабря", - сообщило Минцифры на сайте.

Полученные от стартапов онлайн-анкеты жюри рассмотрит с 16 по 19 декабря 2019 года и отберет 25 лучших со всей Украины для дальнейшего питчинга вживую и окончательного отбора, уточняется в сообщении.

Далее, 19 декабря 2019 года, состоится питчинг-сессия, в ходе которой путем голосования жюри выберет и объявит 15 лучших стартапов - победителей конкурса.

Победители конкурса получат: билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, а также покрытие финансовых затрат на логистику, уточняется в сообщении ведомства.

Startup Grind Global 2020 будет проходить с 9 по 12 февраля 2020 года в Силиконовой долине в США. В мероприятии принимают участие 300 команд из более чем 125 стран мира, которые презентуют свой продукт перед 10 тыс. участников события.

Startup Grind Kyiv является официальным представителем Startup Grind (сообщество насчитывает около 2 млн лучших предпринимателей мира), проводит регулярные события в Киеве с 2014 года.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" способствует развитию сильной, диверсифицированной и открытой экономики Украины путем улучшения бизнес-среды для малых и средних предприятий, повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики и обеспечения Украины возможностями воспользоваться преимуществами от соглашений о свободной торговле. Целью Программы является поощрение создания бизнес-стартапов и деятельности малых и средних предприятий, повышение конкуренции на внутреннем рынке Украины и поддержка конкурентоспособности украинских предприятий на международных рынках.