Польская PGNIG и украинская "ЭРУ" начнут разведку и добычу газа во Львовской области

Польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области, сообщается в релизе на сайте PGNIG.

"Мы последовательно реализуем стратегию развития деятельности PGNiG на зарубежных рынках. Подписанное сегодня соглашение позволит нам вести разведку и добычу природного газа в очень перспективном районе. Я убежден, что сотрудничество с "ЭРУ" будет способствовать росту обеих компаний" – цитирует пресс-служба компании главу PGNIG Петра Возняка.

Соглашение предусматривает бурение на начальном этапе разведочной скважины глубиной до 2,5 тыс. м, проведение мероприятий по проектированию месторасположения других скважин. Планируется, что работы начнутся, как только будут получены все необходимые разрешения.

В свою очередь руководящий партнер украинской группы компаний "ЭРУ" Дейл Перри, чьи слова также приводятся в релизе, отметил позитивные изменения инвестиционного климата в Украине за предыдущие четыре года сотрудничества с польскими партнерами и готовность для дальнейшего совместного развития в данной отрасли.

"Мы считаем, что это первая из многих возможностей, которые cможет предложить украинский энергетический сектор в ближайшие годы", – прокомментировал топ-менеджер позицию "ЭРУ".

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри. Является одним из крупнейших частных импортеров природного газа. В июле 2019 года первой осуществила импорт электрической энергии из Европы. Группа "ЭРУ" принадлежит Дейлу Перри и Ярославу Мудрому.