Нефть дешевеет после резкого скачка по итогам прошлой недели, Brent на уровне $64,12 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на решении стран ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 кв составляет $64,12 за баррель, что на $0,27 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подорожали на $1 (1,58%), до $64,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,33 (0,56%) - до $58,87 за баррель. К закрытию рынка пятницу цена контракта составила $59,2 за баррель, поднявшись на $0,77 (1,32%) по сравнению с предыдущей сессией.

Как сообщалось, государства ОПЕК+ в минувшую пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.

Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

"Тот факт, что ОПЕК+ назначила заседание на март, показывает, что Саудовская Аравия не уверена в том, что нефтедобывающие страны будут ограничивать добычу в полном соответствии с договоренностями, и хочет иметь возможность повлиять на них, если они не выполнят свои обязательства", - цитирует MarketWatch аналитика WTRG Economics Джеймса Уильямса.

За минувшую неделю Brent подорожала на 6,2% - максимальными темпами с конца сентября, стоимость WTI подскочила на 7,3% - максимальными темпами с конца июня.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на 2020 год до $63 за баррель с $60 за баррель вслед за решением ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи.

"Решение ОПЕК+, возможно, несколько подняло потолок цен на нефть", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Однако теперь, когда заседание нефтедобывающих стран позади, фокус внимания трейдеров вновь смещается к торговому спору США и Китая, и его влиянии на мировую экономику", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.